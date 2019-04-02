В "Борисполе" задержали австрийца с радиоактивными часами

Радиационный фон часов более чем в 10 раз превышал допустимые нормы

Государственная пограничная служба Украины.

В "Борисполе" задержали австрийца с радиоактивными часами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/336/595/5ca3365959ea3.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/336/595/5ca3365959ea3.jpeg 2019-04-02T13:21:00+03:00 Происшествия Радиационный фон часов более чем в 10 раз превышал допустимые нормы

Пограничники в международном аэропорту "Борисполь" обнаружили корабельные часы, радиационный фон которых более чем в 10 раз превышал допустимые нормы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время оформления пассажиров авиарейса "Киев-Вена" на одном из иностранцев произошло срабатывание системы радиационного контроля "Янтарь".

"В ходе детального осмотра вещей 43-летнего гражданина Австрии пограничники обнаружили корабельные часы, уровень гамма излучения которых превышал допустимую норму более чем в 10 раз. По словам мужчины, он приобрел опасные часы на одном из рынков Киева и планировал оригинальную покупку использовать в бытовых целях", – говорится в сообщении.

О том, что часы опасны и могут представлять угрозу для здоровья, иностранец якобы даже и не подозревал.

Фото: Госпогранслужба

Пограничники опасный предмет изъяли и передали компетентным органам.

Напомним, что аэропорт "Борисполь" 31 марта начал эксплуатацию терминала F.

Также сообщалось, что самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из "Борисполя" в феврале, стали KLM, Qatar Airways, Georgian Airways и Iraqi Airways. Они продемонстрировали пунктуальность в 100% случаев.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

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