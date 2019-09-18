Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,76
27,31

В "Борисполе" задержали партию оборудования для майнинга криптовалюты: фото

18 сентября, 13:28

Товаров на 160 кг в Украину привез гражданин Китая

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Борисполь" сотрудники Госпогранслужбы и таможенники выявили оборудование для майнинга криптовалюты, комплектующие к мобильникам и бады. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Товар обнаружили в результате реализации информации оперативного подразделения Главного центра оперативно-технических мероприятий ГПСУ. После проверки багажа пассажиров, которые прилетели из Пекина, выяснилось, что гражданин Китая прихватил с собой немалую партию товаров. Ценный товар иностранец планировал переместить вне погранично-таможенного контроля", – говорится в сообщении.

Реклама

По результатам осмотра багажа было установлено, что мужчина перемещает на территорию Украины без соответствующего оформления 160 кг товаров. Среди них материнские платы и запчасти к мобильным телефонам, системные блоки, которые могут используются для майнинга криптовалюты, блоки питания, беспроводные наушники известного бренда и большое количество биологически активных добавок.

В тренде
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео и фото

На нарушителя составлены соответствующие материалы, товар изъят.

Ранее пограничники в международном аэропорту "Борисполь" обнаружили корабельные часы, радиационный фон которых более чем в 10 раз превышал допустимые нормы.

Также пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили контрабанду табака более чем на 2 миллиона гривен в аеропорте "Борисполь". 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Борисполь майнинг криптовалюты

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве маршрутка насмерть сбила мужчину
В Киеве маршрутка насмерть сбила мужчинуПроисшествия
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео и фото
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео и фотоПроисшествия
В Киеве полицейских и сотрудников СБУ поймали на незаконной слежке за людьми (фото)
В Киеве полицейских и сотрудников СБУ поймали на незаконной слежке за людьми (фото)Происшествия
Опубликованы фото дома Гонтаревой после пожара
Опубликованы фото дома Гонтаревой после пожараУкраина
В Киеве произошла массовая драка местных жителей с копами: первые подробности и видео
В Киеве произошла массовая драка местных жителей с копами: первые подробности и видеоВидео
Под Киевом прокурор устроил разборки с копами (видео)
Под Киевом прокурор устроил разборки с копами (видео)Происшествия

Новости партнеров

Loading...