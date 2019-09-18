В "Борисполе" задержали партию оборудования для майнинга криптовалюты: фото

Товаров на 160 кг в Украину привез гражданин Китая

Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Борисполь" сотрудники Госпогранслужбы и таможенники выявили оборудование для майнинга криптовалюты, комплектующие к мобильникам и бады. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Товар обнаружили в результате реализации информации оперативного подразделения Главного центра оперативно-технических мероприятий ГПСУ. После проверки багажа пассажиров, которые прилетели из Пекина, выяснилось, что гражданин Китая прихватил с собой немалую партию товаров. Ценный товар иностранец планировал переместить вне погранично-таможенного контроля", – говорится в сообщении.

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По результатам осмотра багажа было установлено, что мужчина перемещает на территорию Украины без соответствующего оформления 160 кг товаров. Среди них материнские платы и запчасти к мобильным телефонам, системные блоки, которые могут используются для майнинга криптовалюты, блоки питания, беспроводные наушники известного бренда и большое количество биологически активных добавок.

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На нарушителя составлены соответствующие материалы, товар изъят.

Ранее пограничники в международном аэропорту "Борисполь" обнаружили корабельные часы, радиационный фон которых более чем в 10 раз превышал допустимые нормы.

Также пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили контрабанду табака более чем на 2 миллиона гривен в аеропорте "Борисполь".

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