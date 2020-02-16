Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

В Броварах кошка 10 дней просидела в вентиляционной шахте: видео спасения

16 февраля, 10:59

Животное не только истощено, но и ранено

В Броварах Киевской области для спасения кошки развернули целую спасательную операцию. Животное упало в вентиляционную шахту и провела там 10 дней. Об этом сообщила "Kyiv Animal Rescue Group" в Facebook.

Как выяснилось, кошка лазала по чердаку и упала внутрь открытого канала.

"Она пролетела 5 этажей и приземлилась на площадку, откуда мяукала и звала на помощь. Никто не слышал ее, пока не вернулся из командировки житель квартиры, в которой из-за стены можно было услышать кошку", - рассказали в сообществе.

Реклама

Мужчина вызвал на место спасателей. Те нашли план вентиляционной системы и выяснили, где именно находилась кошка. На стене шахты заметили брызги крови – животное ранилось, когда падало. Чтобы достать кошку, пришлось демонтировать стену перфоратором.

"Сразу же было обнаружено, что у нее не только истощение, но и кровотечение. Кошка была немедленно госпитализирована, ей сделана операция. При падении она получила травму матки, начался перитонит. К этому можно добавить кровопотерю и сильное истощение от длительного пребывания в шахте без еды и воды", – отметили в "Kyiv Animal Rescue Group".

В тренде
В Киеве растет число заболевших гриппом: на карантин закрыли почти три сотни школ
Фото: Смирнов Владимир

Напомним, ранее в Ровно спасли месячного щенка, который застрял в проеме корпуса стиральной машины.

Также новости "Сегодня" писали о том, как мужчина спас тонущую в ледяной воде собаку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

шахта кошка бровары спасение киевская область животное спасение животных

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробности
Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробностиПроисшествия
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)Происшествия
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в суд
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в судПроисшествия
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)Происшествия
Подозреваемая в причастности к организации убийства Павла Шеремета прошла полиграф: результаты
Подозреваемая в причастности к организации убийства Павла Шеремета прошла полиграф: результатыПроисшествия
В Киеве с торгового центра рухнуло огромное стекло: спасатели озвучили причину
В Киеве с торгового центра рухнуло огромное стекло: спасатели озвучили причинуПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...