В Броварах кошка 10 дней просидела в вентиляционной шахте: видео спасения

Животное не только истощено, но и ранено

В Броварах Киевской области для спасения кошки развернули целую спасательную операцию. Животное упало в вентиляционную шахту и провела там 10 дней. Об этом сообщила "Kyiv Animal Rescue Group" в Facebook.

Как выяснилось, кошка лазала по чердаку и упала внутрь открытого канала.

"Она пролетела 5 этажей и приземлилась на площадку, откуда мяукала и звала на помощь. Никто не слышал ее, пока не вернулся из командировки житель квартиры, в которой из-за стены можно было услышать кошку", - рассказали в сообществе.

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Мужчина вызвал на место спасателей. Те нашли план вентиляционной системы и выяснили, где именно находилась кошка. На стене шахты заметили брызги крови – животное ранилось, когда падало. Чтобы достать кошку, пришлось демонтировать стену перфоратором.

"Сразу же было обнаружено, что у нее не только истощение, но и кровотечение. Кошка была немедленно госпитализирована, ей сделана операция. При падении она получила травму матки, начался перитонит. К этому можно добавить кровопотерю и сильное истощение от длительного пребывания в шахте без еды и воды", – отметили в "Kyiv Animal Rescue Group".

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