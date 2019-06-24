В центре Киева агрессивный мужчина разгромил мемориал Сергею Нигояну

На место вызвали врачей-психиатров и мужчину увезли в больницу

Архивное фото. Фото: Григорий Салай, Сегодня

На Европейской площади агрессивный мужчина разгромил мемориал, установленный в память о Герое Небесной сотни Сергее Нигояне. Инцидент произошел в воскресенье вечером, 23 июня.

"В 19:40 мужчина начал разбрасывать лампадки и части памятника, вырывать цветы и разбрасывать в радиусе нескольких метров. Его сразу же задержал наряд полиции специального назначения. Мужчина вел себя агрессивно и неадекватно. Нормально он разговаривать не мог. На место вызвали врачей-психиатров и мужчину увезли в больницу", – сообщили в полиции Киева.

Фото: полиция Киева

Мужчина был одет в одни брюки, без документов, без телефона. Ведомости о ЧП внесены в единый реестр досудебных решений. Открыто уголовное производство по статье 296 – "Хулиганство". Если подтвердится информация о том, что мужчина психически больной, то он и вовсе не понесет наказания, поскольку неподсудный.

Ранее сообщалось, что вандалы разгромили могилы и надгробия на Лесном кладбище в Киеве.

Напомним, в марте в скоростном трамвае произошел неприятный инцидент. Вандалы разбили стекло в вагоне нового трамвая PESA на Борщаговской линии. На место совершения преступления сразу вызвали полицию и составили акт повреждения коммунального имущества.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В центре Киева агрессивный мужчина разгромил мемориал Сергею Нигояну". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"