В центре Киева агрессивный мужчина разгромил мемориал Сергею Нигояну
На место вызвали врачей-психиатров и мужчину увезли в больницу
На Европейской площади агрессивный мужчина разгромил мемориал, установленный в память о Герое Небесной сотни Сергее Нигояне. Инцидент произошел в воскресенье вечером, 23 июня.
"В 19:40 мужчина начал разбрасывать лампадки и части памятника, вырывать цветы и разбрасывать в радиусе нескольких метров. Его сразу же задержал наряд полиции специального назначения. Мужчина вел себя агрессивно и неадекватно. Нормально он разговаривать не мог. На место вызвали врачей-психиатров и мужчину увезли в больницу", – сообщили в полиции Киева.
Мужчина был одет в одни брюки, без документов, без телефона. Ведомости о ЧП внесены в единый реестр досудебных решений. Открыто уголовное производство по статье 296 – "Хулиганство". Если подтвердится информация о том, что мужчина психически больной, то он и вовсе не понесет наказания, поскольку неподсудный.
Ранее сообщалось, что вандалы разгромили могилы и надгробия на Лесном кладбище в Киеве.
Напомним, в марте в скоростном трамвае произошел неприятный инцидент. Вандалы разбили стекло в вагоне нового трамвая PESA на Борщаговской линии. На место совершения преступления сразу вызвали полицию и составили акт повреждения коммунального имущества.
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