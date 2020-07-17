В центре Киева BMW и эвакуатор не поделили дорогу: произошла стрельба (видео)

На столичном Крещатике вечером 16 июля произошла стрельба, которую открыл пассажир эвакуатора.

Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

По предварительным данным, накануне на центральной улице эвакуатор подрезал автомобиль BMW. После этого стажер, находившийся за рулем эвакуатора, показал водителю "немца" неприличный жест, а наставник стажера, сидевший рядом с ним в эвакуаторе, начал стрелять из окна.

Стрелка задержали уже в районе станции метро "Дворец спорта".

В паблике опубликовали видео с места инцидента:

Ранее двое водителей устроили драку после ДТП прямо на газоне возле проезжей части в центре столицы.

Также мы писали, что в центре Киева ранним утром 4 июля возле Бессарабского рынка произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали три человека, еще десять были задержаны. Следователи открыли уголовное производство по статье "Хулиганство" с применением оружия, санкция которой предполагает до семи лет лишения свободы. При этом сообщалось, что из Украины после конфликта депортируют восемь иностранцев.

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