В центре Киева буйный мужчина разгромил машину полиции и ранил патрульного

В Киеве 18 июня ночью патрульные получили вызов на улицу Жилянскую. Жители одного из домов жаловались, что нетрезвый мужчина буянит в течение ночи, мешает отдыху и нецензурно выражается, рассказали в Патрульной полиции.

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Автопатруль выехал на место, где обнаружил 37-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения. Появление патрульных его не успокоило, он продолжал громко нецензурно ругаться, угрожал заявителям физической расправой, пытался затеять драку. Кроме того, охранники дома обнаружили, что этот человек повредил ворота.

Патрульным пришлось задержать гражданина и заковать его в наручники. Пока патрульные опрашивали жителей дома, задержанного поместили в служебный автомобиль с целью в дальнейшем доставить в отделение полиции. Через несколько минут задержанный начал бить ногами в дверь служебного авто.

Один из инспекторов пытался открыть дверцу для сохранения автомобиля, именно в это время задержанный разбил пассажирское стекло. В результате этого лейтенант полиции получил травму осколками стекла.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств и предоставления правовой квалификации действиям задержанного.

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Ранее в Киеве водитель, выбросивший окурок из окна машины, внезапно был наказан патрульным. Так, инспектор вернул нарушителю его мусор, но несколько необычно – забросив обратно в машину. В ответ автомобилист вступил в спор со стражем порядка.

Кроме того, столичная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Владимира Слончака, который, находясь в должности заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), ударил полицейского в ночь на 27 апреля в Соломенском районе.

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