В центре Киева два авто провалились под асфальт

В районе места обвала еще находятся два автомобиля, чьих водителей пытаются разыскать полицейские











Во вторник, 18 июня, в центре Киева два автомобиля Citroen и Volkswagen провалились под асфальт.

Как сообщает Информатор, инцидент произошел на улице Крещатик, 4.

Из-за обвала дорожного покрытия Citroen наполовину повалился под землю. Водитель Volkswagen сумел вовремя выехать, избежав глубокого провала.

В районе места обвала еще находятся два автомобиля, чьих водителей пытаются разыскать полицейские для недопущения повторения аварии.

Ранее на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму.





Напомним, что 1 апреля в центре Киева на улице Деловой произошел прорыв трубы и провал асфальта. Пострадавших в результате ЧП нет, однако над местом провала "завис" автомобиль Mitsubishi.

Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.

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