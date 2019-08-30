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В центре Киева горе-родители избивали троих детей

30 августа, 08:25

Родителям грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, решается вопрос о лишении отца и матери родительских прав

/ Фото: Информатор

На столичном Печерске полиция изъяла из семьи детей, которых избивали родители. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"На бульваре Леси Украинки прохожие увидели трех мальчиков, которые гуляли с родителями. На теле детей были заметны многочисленные телесные повреждения, поэтому неравнодушные граждане позвонили в полицию. На указанный адрес сразу выехали сотрудники Печерского управления полиции и службы по делам детей райгосадминистрации", - говорится в сообщении.

Правоохранители на месте пообщались с родителями, которые объяснили, что телесные повреждения дети якобы получили во время игры. Но самый маленький – пятилетний мальчик рассказал полицейским, что его семилетнего и 10-летнего братьев неоднократно били родители.

"Работники ювенальной превенции приняли решение о немедленном изъятии малолетних детей из семьи и их госпитализации. Медики зафиксировали на теле мальчиков многочисленные синяки и ссадины. Сейчас они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное", - уточнили в полиции.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Родителям грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, решается вопрос о лишении отца и матери родительских прав.

Ранее сообщалось, что в Днепре дети, которых забрали из семьи после обнаружения фактов издевательств и избиений, рассказали полицейским психологам о физическом и психологическом насилии, которое к ним применяли в семье.

Также новости "Сегодня" писали, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

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Киев дети избиение

Источник: Сегодня

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