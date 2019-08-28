Била палкой и садила на цепь: в Днепре дети рассказали о своем "воспитании"

Пока мать была на работе, за тремя детьми ухаживала 13-летняя сестра

В Днепре дети, которых забрали из семьи после обнаружения фактов издевательств и избиений, рассказали полицейским психологам о физическом и психологическом насилии, которое к ним применяли в семье.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, малыши признались, что, "воспитывая" детей, мать избивала их деревянной палкой или садила на цепь, а когда женщина шла на работу, оставляла их на попечении старшей сестры – 13-летней девочки.

"Мама кричала и покрывала детей матом. Часто наказывала. У нее была палка, которой она била их по спине и другим частям тела. С тремя детьми часто оставалась Мирослава (старшая сестра – Авт.), когда мать уходила на работу", – отметила практикующий психолог центра социально-психологической реабилитации Мария Атрошкина.

Она добавила, что девочка не справлялась с детьми и говорила об этом матери, а "женщина приходила домой и наказывала их: либо садила на цепь, либо била".

Кроме того, малыши признались, что возвращаться к матери они не хотят, потому что боятся ее. Между тем, сейчас мать четверых детей находится под домашним арестом, который продлится до 22 октября.

Напомним, харьковские копы забрали ребенка у родителей, которые над ним издевались. Полиция открыла уголовное производство за нанесение ребенку телесных повреждений.

Ранее мы писали, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

Как сообщалось, только 10% пострадавших от домашнего насилия обращаются в полицию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram