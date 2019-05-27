В центре Киева ищут взрывчатку в синагоге: проводится эвакуация

Главный раввин Украины сообщил, что получил письмо о взрывчатке

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В центре столицы проводится эвакуация прихожан из Хоральной синагоги Бродского, которая расположена на улице Шота Руставели, 13, возле станции метро Дворец спорта. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Асман.

Эвакуация проводится в связи с сообщением о минировании. В частности, Асман опубликовал на своей странице письмо, в котором говорится, что "в здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом", на разминировании есть 24 часа.

Фото: Chief rabbi of Ukraine – Головний Рабин України

Также в письме сообщается, что "еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле".

Фото: Chief rabbi of Ukraine – Головний Рабин України

Фото: Chief rabbi of Ukraine – Головний Рабин України

Напомним, что не так давно пользователи в социальных сетях сообщили о "минировании" Киевской городской клинической больницы № 7 и родильного дома № 4. Из медицинских учреждений экстренно были эвакуированы люди. Например, тяжелобольные и пациенты после операции прямо на кроватях ждали, пока минеры проверят здание больницы.

Кроме того,в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.

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