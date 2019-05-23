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В Киеве "заминировали" роддом и больницу

23 мая, 00:50

В Киеве эвакуируют персонал и посетителей медицинских объектов

Фото: Сегодня

В Киеве продолжают "минировать" общественные заведения. Пользователи в социальных сетях сообщаются, что "заминированы" Киевская городская клиническая больница № 7 и родильный дом № 4

Из медицинских учреждений экстренно были эвакуированы люди. Например, тяжелобольные и пациенты после операции прямо на кроватях ждут, пока минеры проверят здание больницы.

"Заминировали четвертый роддом. Те, кто как раз рожают, – в ловушке, остальные пациенты и персонала на выход", – пишут очевидцы.

Ранее в Киеве "заминировали" сразу две крупных сети супермаркетов и роддом

Напомним, что за такие действия, согласно ст. 259 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Если такие действия привели к тяжелым последствиям или совершенные повторно – нарушителям грозит от четырех до восьми лет заключения.

Добавим, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. Мы также сообщали, что в Днепре за два дня лже-минеры сообщили о "бомбах" в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.


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Тег Киев, роддом, больница, минирование

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