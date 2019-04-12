"Минеру" суда в Днепре грозит серьезный тюремный срок
Мужчина получил за ложное сообщение о минировании здания деньги от знакомого
""Минирование" произошло с целью срыва заседания в хозяйственном суде. Для того, чтоб дела, Которые были назначены на тот день, были перенесены на другой день", – рассказал "Сегодня" заместитель начальника сектора криминальной полиции Шевченковского отдела полиции Александр Ведута.
Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге правоохранители искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.
Также мы писали о том, как 1 января в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как стало известно, житель поселка Хотомля отмечал Новый год с друзьями, поспорил с ними и в результате со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " "Минеру" суда в Днепре грозит серьезный тюремный срок". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одессе подросток ради шутки решил "заминировать" церковь
Звонок о минировании подросток сделал со звонка своей подружки