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"Минеру" суда в Днепре грозит серьезный тюремный срок

Сегодня, 06:15

Мужчина получил за ложное сообщение о минировании здания деньги от знакомого


В Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.

""Минирование" произошло с целью срыва заседания в хозяйственном суде. Для того, чтоб дела, Которые были назначены на тот день, были перенесены на другой день", – рассказал "Сегодня" заместитель начальника сектора криминальной полиции Шевченковского отдела полиции Александр Ведута.

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге правоохранители искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

Также мы писали о том, как 1 января в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как стало известно, житель поселка Хотомля отмечал Новый год с друзьями, поспорил с ними и в результате со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела.

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Тег суд, Днепр, задержание, мужчина, минирование, исполнитель, заказчик

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