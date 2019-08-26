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В центре Киева из гранатомета обстреляли здание: опубликованы фото и видео

26 августа, 07:22

Полиция объявила оперативный план "Сирена", сообщают СМИ

/ Фото: Информатор

Пока прокуратура занимается делом об обстреле ресторана в Киеве, ночью 26 августа в столице произошел новый серьезный инцидент. Так, неизвестные выстрелили из гранатомета в фасад здания "Мостобуда", расположенного по адресу улица Паньковская, 5. Об этом сообщило издание "Информатор".

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Отмечается, что инцидент произошел около 1:00. Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания, также повреждены стекла на третьем и пятом этажах. Информации о жертвах и пострадавших нет.

После произошедшего на место происшествия прибыли полицейские. Они обнаружили поврежденный фасад здания, а также отстреляный тубус от ручного противотанкового гранатомета. Предварительно правоохранители пришли к выводу, что именно из этого оружия и произвели выстрел.

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По данным источников местных СМИ, правоохранители разыскивают двух человек, которые скрылись на мопеде в неизвестном направлении. В Киеве был введен оперативный план "Сирена".

Напомним, в июле-2019 в Киеве также обстреляли из гранатомета здание телеканала, которое находится на улице Дегтяревской в Шевченковском районе города. Тогда следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по статье "теракт".

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