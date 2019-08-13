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Обстрел ресторана в Киеве: один из фигурантов дела пойдет под суд

Сегодня, 13:43

Второй подозреваемый объявлен в розыск

Пистолет-пулемет "Скорпион"

Пистолет-пулемет "Скорпион" / Фото: Нацполиция

Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении одного из участников стрельбы у ресторана на Набережном шоссе.

Напомним, что в конце апреля несколько человек, поссорившись с охранниками ресторана, открыли огонь по зданию из огнестрельного оружия. К счастью, обошлось без пострадавших. 

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"По результатам проведения расследования в отношении одного подозреваемого в Печерский районный суд Киева направлено обвинительное заключение по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины. Еще одного подозреваемого в связи с сокрытием от органов следствия, прокуратуры и суда объявлено в розыск", – говорится в сообщении.

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Фото: president.gov.ua

Что касается других участников уголовного преступления, материалы досудебного расследования выделены в отдельное производство и принимаются меры к их установлению и привлечению к уголовной ответственности. За совершение указанного уголовного преступления злоумышленникам грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что во дворе на проспекте Мира (Днепровский район) произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили две женщины и мужчина.

Также новости "Сегодня" писали, что во время застолья во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева произошла стрельба.

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Киев суд стрельба

Источник: Сегодня

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