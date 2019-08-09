В центре Киева конфликт двух компаний закончился резней: есть пострадавшие

В одном из ресторанов на бульваре Леси Украинки в Киеве между двумя компаниями произошел конфликт, который закончился резней. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции. "Сообщение о драке в полицию поступило от администрации заведения. Работники полиции пообщались со свидетелями и очевидцами события, а также пересмотрели видео с камер наблюдения. Установлено, что между местными жителями и иностранцами возник сначала словесный конфликт, а затем началась драка, в ходе которой ножевые ранения получили двое киевлян", - говорится в сообщении. В частности, 30-летний пострадавший получил резаную рану головы, а 27-летний - ноги. Их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, от дальнейшей госпитализации они отказались. "При осмотре места происшествия правоохранители изъяли два кухонных ножа и две вилки. Правонарушителей задержали. Это - трое граждан другого государства, 1992 и 1997 годов рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекались", - уточнили в полиции. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения: 27-летнему иностранцу, который непосредственно наносил удары ножом - домашний арест, а двух других на время следствия отпустили под личное обязательство. Не так давно одном из киевских ресторанов в центре города произошла поножовщина. Так, двое иностранцев пырнули ножом охранника. По предварительным данным, граждане иностранного государства не хотели платить по счету, который был на почти четыре тысячи гривен. Также новости "Сегодня" писали, что на станции метро "Лесная" в Киеве один из пассажиров набросился на людей с ножом.