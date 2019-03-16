В центре Киева мужчина с пистолетом напал на компанию молодежи

Нетрезвый мужчина угрожал пристрелить парня и приставал к девушкам

Иллюстрация. Фото из открытых источников.

В центре Киева мужчина с пистолетом напал на компанию молодежи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f2f/a18/5c6f2fa189e35.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f2f/a18/5c6f2fa189e35.jpg 2019-03-16T16:15:00+02:00 Происшествия Нетрезвый мужчина угрожал пристрелить парня и приставал к девушкам

В центре Киева, возле Бессарабского рынка, пьяный мужчина, вооруженный пистолетом, напал на компанию молодежи, приставая к девушкам и угрожая пристрелить парня. Ребятам удалось отобрать у дебошира оружие и передать его сотрудникам полиции. Инцидент произошел вечером 15 марта, сообщает "Информатор".

По словам очевидцев, нападавший держал в руках бутылку коньяка, которую распивал "из горла". Он начал приставать к их подруге и, когда компания сделала ему замечание, начал махать руками, а потом выхватил из куртки пистолет и пытался приставить его к голове одного из парней.

Ребята выхватили у мужчины из рук оружие. В этот момент по Бессарабской площади проезжал наряд патрульной полиции. Копы заметили потасовку и, после выяснения обстоятельств, задержали нападавшего. Также им передали оружие, которое оказалось пневматическим пистолетом.

Сам нападавший заявил, что носит "пневмат" в целях безопасности. При этом он уверял, что ни на кого не нападал и его задержали без причины. В то же время, он демонстрировал явные признаки алкогольного опьянения. В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Напомним, недавно в Днепре полицейские задержали мужчин, которые открыли стрельбу и ранили человека. Также в Днепре мужчина в состоянии опьянения ходил по городу с пистолетом и угрожал прохожим.

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