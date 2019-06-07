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В центре Киева на машину рухнуло дерево, проезд по улице перекрыт

7 июня, 11:42

ЧП произошло в Виноградном переулке

Фото: Киев Оперативный

В центре Киева в Виноградном переулке на Печерске на легковой автомобиль Volkswagen рухнуло дерево. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный". 

Проезд в переулке на данный момент перекрыт в связи с ЧП. О пострадавших не сообщается. 

Фото: Киев Оперативный

Напомним, что накануне в Киеве дерево рухнуло на проезжую часть в проезде с улицы Лукьяновской на Соляную.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", в конце мая огромное дерево рухнуло на автомобиль Skoda на перекрестке улиц Львовская и Крамского в Святошинском районе. В результате движение по ул. Крамского в сторону пр. Победы было заблокировано. К счастью, никто не пострадал, а движение оперативно разблокировали.

Также мы писали, что в столице на Подоле в здании на женщин рухнули бетонные плиты, одна из них умерла по дороге в больницу. Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.


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Тег Киев, дерево, непогода

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