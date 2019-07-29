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В центре Киева на пешеходном мосту снова треснуло стекло: видео

Сегодня, 13:23

Поврежденный участок огражден от посетителей, однако сам мост открыт

В центре Киева на пешеходном мосту снова треснуло стекло: видео Происшествия Поврежденный участок огражден от посетителей, однако сам мост открыт

В центре Киева снова произошло ЧП со стеклом на новом пешеходно-велосипедном мосту. В этот раз, как сообщается в паблике "Информатор" в Facebook, на мосту треснуло высокое антивандальное боковое стекло на перилах.

На данный момент, участок, где произошел инцидент, огражден, однако сам мост открыт для пешеходов, которым активно прогуливаются по переправе.

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Сейчас причины трещин на стекле ограды пока что не сообщаются, и это первый раз, когда трескается стекло на перилах. Ранее несколько раз стекло трескалось на полу моста.

Отметим, что буквально сразу после открытия с дорогим мостом и его стеклянным полом начались проблемы. На следующий день после открытия переправы в конце мая посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.

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Киев мост стекло пешеходный мост

Источник: Сегодня

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