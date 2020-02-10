В центре Киева облили зеленкой памятник Ватутину: фото

/ Фото: Еспресо.TV

В Мариинском парке в центре Киева облили зеленкой памятник советскому генералу Николаю Ватутину. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Сегодня ночью во время патрулирования территории Мариинского парка работники полка полиции особого назначения № 2 заметили, что неизвестные облили зеленой веществом памятник и бросились наутек. Правоохранители догнали и задержали одного из беглецов", – говорится в сообщении.

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Возле памятники нашли осколки флаконов из-под зеленки.

Задержанным оказался 19-летний парень. С ним общаются следователи в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что руководство одного из районов чешской столицы решило не восстанавливать памятник советскому маршалу Ивану Коневу, на который в очередной раз напали неизвестные вандалы.

Напомним, во Львове власти снесли 30-метровую стелу Монумента боевой славы советских Вооруженных сил. Официальная причина – аварийное состояние, в котором находился объект.

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