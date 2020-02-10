Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
26,9

В центре Киева облили зеленкой памятник Ватутину: фото

10 февраля, 14:18

Одного хулигана задержали

/ Фото: Еспресо.TV

В Мариинском парке в центре Киева облили зеленкой памятник советскому генералу Николаю Ватутину. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Сегодня ночью во время патрулирования территории Мариинского парка работники полка полиции особого назначения № 2 заметили, что неизвестные облили зеленой веществом памятник и бросились наутек. Правоохранители догнали и задержали одного из беглецов", – говорится в сообщении.

Реклама

Возле памятники нашли осколки флаконов из-под зеленки.

Задержанным оказался 19-летний парень. С ним общаются следователи в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что руководство одного из районов чешской столицы решило не восстанавливать памятник советскому маршалу Ивану Коневу, на который в очередной раз напали неизвестные вандалы.

Напомним, во Львове власти снесли 30-метровую стелу Монумента боевой славы советских Вооруженных сил. Официальная причина – аварийное состояние, в котором находился объект.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев ватутин мариинский парк

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Одна машина разбита, вторая – стала мусорником: в Киеве наказали
Одна машина разбита, вторая – стала мусорником: в Киеве наказали "героев" парковки (фото)Видео
Загадочная гибель курьера в Киеве: появились страшные подробности
Загадочная гибель курьера в Киеве: появились страшные подробностиПроисшествия
Непогода в Киеве: движение застыло из-за пробок и поваленных деревьев
Непогода в Киеве: движение застыло из-за пробок и поваленных деревьевТранспорт
Розыск матери с ребенком в Киеве: в деле всплыли неожиданные подробности
Розыск матери с ребенком в Киеве: в деле всплыли неожиданные подробностиПроисшествия
В Киеве мужчина пытался изнасиловать женщину: ей чудом удалось спастись
В Киеве мужчина пытался изнасиловать женщину: ей чудом удалось спастисьПроисшествия
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в суд
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в судПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...