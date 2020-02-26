В центре Киева погиб бизнесмен – все подробности

В Киеве 25 февраля, в центре города найден мертвым бизнесмен Леонид Вульф. В полиции Киева факт гибели мужчины подтвердили, но чем именно занимался погибший – сообщать отказываются, ссылаясь на неразглашение персональных данных.

"Да, вчера был вызов на улицу Городецкого. Туда выезжала следственно-оперативная группа. В квартире было выявлено тело мертвого мужчины. Возле него было обнаружено оружие, которое отправили на экспертизу. Открыто уголовное производство, расследование причин смерти мужчины продолжается, по предварительной версии – это самоубийство. Тело отправили на экспертизу", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Печерского района.

Ранее в СМИ сообщалось, что тело обнаружил адвокат погибшего. Бизнесмен лежал в коридоре собственной квартиры, из которой у него прошлой осенью украли $200 тыс. В руках у Вульфа был пистолет-пулемёт "Скорпион".

О погибшем известно, что он уроженец Кривого Рога и занимался бизнесом с 90-х годов – торговал металлом на экспорт. В прокуратуре Киева, добавляют что в квартире была обнаружена записка, которая заинтересовала следствие.

"Она тоже будет отправлена на экспертизу. Эксперты проверят – писал ли ее мужчина сам или под принуждением, его ли это почерк. Нам ее содержание неизвестно. После проведения осмотра квартиры и первоочередных следственных действий , основной является версия – самоубийство. Но, окончательно это будет известно после проведения ряда экспертиз", – рассказали нам в прокуратуре Киева.

Правоохранители также подтверждают, что ранее квартира бизнесмена подвергалась ограблению.

Напомним, недавно в ДТП возле Ровно погиб сын известного предпринимателя.

Ранее на автодороге Киев – Чоп в Ровенском районе внедорожник Porsche Cayenne, который двигался в направлении Львова, вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Daewoo Sens. Водитель и двое пассажирок автомобиля Daewoo погибли на месте происшествия.

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