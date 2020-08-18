В центре Киева Porsche столкнулся с Renault: есть пострадавшие (видео)

В результате ДТП на Парковой дороге пострадали оба водителя

На Парковой дороге в центре Киева Porsche выехал на встречную полосу и врезался в Renault, едва не задев еще два автомобиля. В результате ДТП пострадали оба водителя легковушек.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

Авария произошла 17 августа. По данным копов, пострадавших водителей отправили в больницу. Выяснять обстоятельства ДТП будут следователи.

Также патрульные опубликовали видео момента аварии.

Ранее мы писали, что в Киевской области лихач на Porsche Panamera промчался со скоростью 200 км/час. Превышение скорости зарегистрировали камеры автофиксации на автодороге М 03 Киев – Харьков – Довжанский. Разрешенная скорость на указанном участке – 110 км/час.

Тем временем в Киеве на стоянки возле супермаркета на Левобережке девушка за рулем Porsche Cayenne разбила шесть автомобилей. При этом после ДТП она пыталась продолжить движение, однако ее остановили очевидцы. Также в социальных сетях свидетели аварии сообщали, что девушка была в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, люди в ДТП не пострадали.

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