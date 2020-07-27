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В центре Киева произошел взрыв

27 июля, 10:27

Наталья Руда Наталья Руда

К счастью, обошлось без пострадавших

На столичном Подоле в Киеве в понедельник, 27 июля произошел взрыв в жилом доме. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на данные пресс-секретаря полиции Подольского района Киева Анны Страшок.

"На Подоле произошел взрыв неизвестного предмета где-то на втором этаже дома. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники", – цитирует "УП" Страшок.

По инциденту открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК.

Уточняется, что взрыв произошел около пяти утра в доме на улице Нижний Вал, 41. От взрыва в доме вылетели окна.

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Подробности уточняются.

Напомним, что вечером 17 июля в столице произошел взрыв возле станции метро "Шулявская". В результате ЧП пострадали четыре человека.

Также взрывчатку нашли на рынке "Минский" недалеко от метро и обезвредили ее. Кроме того, по городу прокотилась волна минирований. При этом полиция усилила меры безопасности на улицах города – задействованы дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

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