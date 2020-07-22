В Киеве после волны минирований на улицы вывели полицию и военных

Меры безопасности будут усилены в местах массового скопления, на рыках, транспортных развязках, станциях метро

В Киеве после массовых минирований, а также после событий с захватом заложников в Луцке, полиция усилила меры безопасности на улицах города. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

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"К обеспечению общественной безопасности и общественного порядка задействованы дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное", – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо срочно сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию.

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"Категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику. Полиция Киева обращается к киевлянам и гостям столицы с просьбой быть внимательными и осторожными и, в случае необходимости, немедленно звонить на спецлинию 102", – подытожили копы.

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Напомним, накануне в столице нашли взрывчатку в автокиоске на рынке "Минский". Кроме того, неизвестные "заминировали" ТРЦ на Лыбедской площади, суд, аэропорт "Жуляны" и железнодорожный вокзал.

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