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В центре Киева произошло ДТП: погиб мужчина

20 июля, 18:01

Погибший водитель скончался еще до приезда медиков


В субботу, 20 июля, в центре Киева произошло ДТП, в результате которого умер мужчина. 

Инцидент случился около 09:00. По словам водителя "ГАЗели", он спускался по Владимирскому спуску в сторону Почтовой площади и увидел, как Lexus вылетел на встречную полосу, врезался в Ssang Yong, а после этого и в его грузовик. После столкновения автомобиль продолжал буксовать на месте. Подойдя к Lexus он увидел, что за рулем сидит мужчина, который бьется в конвульсиях. Его достали из салона и вызвали скорую, но пострадавший скончался до приезда медиков. Предварительно, причиной смерти стал инфаркт. Мужчине было около 50 лет.

Водитель "ГАЗели" также сообщил, что от водителя шел запах алкоголя. Место столкновения оградили патрульные. Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, недалеко от села Вита Почтовая под Киевом легковушка Audi сбила мужчину и двух женщин. От полученных травм пешеходы погибли на месте. Предварительно, водитель Audi был трезвым, поскольку тест на драгере не дал никаких результатов. Однако его все равно отвезли в больницу для более тщательного теста.

Кроме этого, в Киеве военнослужащие попали в ДТП со смертельным исходом. ДТП случилось на трассе Киев – Чоп. По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота" не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с военным автомобилем ГАЗ-32223, который двигался в попутном направлении.


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Тег Киев, ДТП, водитель, погибшие, столкновение

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