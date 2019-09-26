В центре Киева провалился асфальт: видео

На улице Золотоворотской в центре Киева в четверг, 26 сентября, провалился асфальт, на проезжей части образовалось две ямы. Как сообщается в паблике "Информатор" в Facebook, движение по дороге на данный момент перекрыто.

При этом на месте ЧП уже присутствуют рабочие, которые устраняют последствия провала. Также на улице много техники.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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Не так давно аналогичное ЧП произошло возле Центрального железнодорожного вокзала.

Ранее на Демиевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму.

Также в Киеве на улице Соломенской прорвало трубу, и из-под земли стал бить сильный фонтан, а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам фонтан образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во все стороны и падали на крышу близстоящего автомобиля.

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