В Киеве возле вокзала провалился асфальт

В Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала провалился асфальт на месте парковки машин. Об этом сообщается в паблике Los Solomas / Соломенский район в Facebook.
"На вокзале наконец-то открыли подземный паркинг", – говорится в подписи к фото.
В комментариях люди обсуждают, связано ли обрушение со вчерашней непогодой или же с трубой теплотрассы, которая проходит под асфальтом и ее видно на фото.
Напомним, накануне, 29 июля, на Киев обрушился сильный ливень. Многие улицы в разных районах оказались подтоплены, а потоки воды прямо смывали машины. При этом по затопленным улицам люди плавали на надувных батутах, публикуя фото в социальных сетях.
При этом в начале месяца на столицу и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк