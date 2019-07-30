Одна из припаркованных машин находится рядом с ямой

Фото: Los Solomas / Соломенский район

В Киеве возле вокзала провалился асфальт https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-07-30T15:03:00+03:00 Происшествия Одна из припаркованных машин находится рядом с ямой

В Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала провалился асфальт на месте парковки машин. Об этом сообщается в паблике Los Solomas / Соломенский район в Facebook.

"На вокзале наконец-то открыли подземный паркинг", – говорится в подписи к фото.

Фото: Los Solomas / Соломенский район Реклама

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В комментариях люди обсуждают, связано ли обрушение со вчерашней непогодой или же с трубой теплотрассы, которая проходит под асфальтом и ее видно на фото.

Напомним, накануне, 29 июля, на Киев обрушился сильный ливень. Многие улицы в разных районах оказались подтоплены, а потоки воды прямо смывали машины. При этом по затопленным улицам люди плавали на надувных батутах, публикуя фото в социальных сетях.

При этом в начале месяца на столицу и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

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