В центре Киева провалился тротуар: яма "украшает" выход из метро Крещатик (фото)

Фото: Вечерний Киев

Возле станции метро "Крещатик" провалилась часть тротуара. ЧП произошло недалеко от выхода из подземки, на улицу Институтскую, где образовалась внушительная яма и просела плитка. Территорию уже оградили предупреждающей лентой.



"На данный момент территорию оградили. Скорей всего, произошла проблема с подземными коммуникациями. Сейчас выясняем, что именно находится под землей и кому принадлежат коммуникации, над которыми провалился тротуар", – рассказали сайту "Сегодня" в "Киевавтодоре".

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Там отмечают, что данная территория, – участок от улицы Ольгинской до Крещатика, – передана и находится на балансе Музея революции достоинства.

Ранее в Голосеевском районе Киева в ночь на 22 января произошла новая коммунальная авария – возле дома на Демеевской, 39, прорвало трубу и из образовавшихся в асфальте трещин начала фонтанами бить холодная вода.

Напомним, что на прошлой неделе на улице Антоновича в Киеве возле торгового центра Ocean Plaza прорвало магистральный трубопровод, и кипяток хлынул на проезжую часть и в ТЦ, в котором находились люди. Пять человек пострадали, их госпитализировали.

Подробнее о чрезвычайном происшествии смотрите в сюжете:

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