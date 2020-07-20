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В центре Киева скейтеры избили парня (видео)

20 июля, 17:26

Наталья Руда Наталья Руда

По сообщениям в соцсетях, парень был нетрезв и угрожал младшему брату одного из скейтеров

В центре Киева недалеко от Почтовой площади скейтеры избили парня.

Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook, где опубликовано видео драки. На обнародованных кадрах видно, как двое молодых парней бьют третьего, нанося удары по разным частям тела.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия!

Видео: Kyiv Operative

После публикации видео драки в сети, по данным паблика, скейтеры заявили, что парень был нетрезв, "начал провоцировать на конфликт и угрожать несовершеннолетним".

"Для понимания ситуации: парень со светлыми волосами просто вступился за младшего брата. За кадром стоит около 10 скейтеров и никто не пытается бить пьяного мужчину толпой. Кто бы остался в стороне, когда его родной брат в опасности?.." - уточняется в сообщении "Киев Оперативного".

Напомним, что на столичной Соломенке ранее произошла массовая драка при участии по меньшей мере 15 человек.

Также мы писали, что в центре Киева ранним утром 4 июля возле Бессарабского рынка произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали три человека, еще десять были задержаны.

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Киев драка скейт

Источник: Сегодня

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