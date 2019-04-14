В центре Киева сожгли два автомобиля
Мужчина бросил зажигательную смесь в один из припаркованных автомобилей
На Владимирском спуске в Печерском районе Киева неизвестный поджег автомобиль.
Как сообщает полиция Киева, по словам свидетелей, к транспортному средству подбежал неизвестный в Балаклаве, который был одет в светлую куртку и джинсы.
"Мужчина бросил зажигательную смесь в один из припаркованных автомобилей. В результате огнем повреждены две машины. В результате происшествия никто не пострадал", – говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские проводят тщательный осмотр места происшествия, чтобы установить, что именно стало причиной возгорания.
"Усилия сотрудников полиции направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения. После проведения проверки будет дана правовая квалификация события", – добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошел мощный пожар на Демеевском рынке в Голосеевском районе.
Также напомним, что в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей. Причины возгорания еще устанавливаются.
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