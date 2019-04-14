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В центре Киева сожгли два автомобиля

Сегодня, 02:21

Мужчина бросил зажигательную смесь в один из припаркованных автомобилей

Фото: Нацполиция

На Владимирском спуске в Печерском районе Киева неизвестный поджег автомобиль.

Как сообщает полиция Киева, по словам свидетелей, к транспортному средству подбежал неизвестный в Балаклаве, который был одет в светлую куртку и джинсы.

"Мужчина бросил зажигательную смесь в один из припаркованных автомобилей. В результате огнем повреждены две машины. В результате происшествия никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские проводят тщательный осмотр места происшествия, чтобы установить, что именно стало причиной возгорания.

"Усилия сотрудников полиции направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения. После проведения проверки будет дана правовая квалификация события", – добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел мощный пожар на Демеевском рынке в Голосеевском районе.

Также напомним, что в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей. Причины возгорания еще устанавливаются.

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Тег авто, пожар, поджог, печерск

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