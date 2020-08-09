В центре Киева возле офиса заложили взрывное устройство (фото)

На столичном Печерске охранники одного из офисов утром 9 августа обнаружили необычную находку – кто-то заложил под забором взрывное устройство.

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Как рассказали в пресс-службе киевской полиции, инцидент произошел на улице Большой Васильковской. На место сразу же примчались следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб столичной полиции. Там правоохранители нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Взрывотехники уже обезвредили опасный предмет и никто не пострадал.

Сейчас на месте продолжают работать правоохранители. Происшествие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции и решается вопрос о правовой квалификации.

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Напомним, не так давно в Киеве жители многоэтажного дома на Троещине были вынуждены поволноваться после анонимного сообщения о взрывчатке, якобы заложенной в здании.

А в Киевской области полицейские задержали 44-летнего гражданина России, который несколько раз сообщал о "минировании" села в Бориспольском районе.

Также "Сегодня" сообщали, что мужчина получил шесть лет тюрьмы за ложное сообщение о минировании станции метро в столице.

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