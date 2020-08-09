Українська
$ 27,68
32,8
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В центре Киева возле офиса заложили взрывное устройство (фото)

9 августа, 12:16

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Территорию возле здания перекрыли

На столичном Печерске охранники одного из офисов утром 9 августа обнаружили необычную находку – кто-то заложил под забором взрывное устройство.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе киевской полиции, инцидент произошел на улице Большой Васильковской. На место сразу же примчались следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб столичной полиции. Там правоохранители нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Взрывотехники уже обезвредили опасный предмет и никто не пострадал.

Сейчас на месте продолжают работать правоохранители. Происшествие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции и решается вопрос о правовой квалификации.

В тренде
В Киеве ограничили въезд фур: названа причина
Реклама

Напомним, не так давно в Киеве жители многоэтажного дома на Троещине были вынуждены поволноваться после анонимного сообщения о взрывчатке, якобы заложенной в здании.

А в Киевской области полицейские задержали 44-летнего гражданина России, который несколько раз сообщал о "минировании" села в Бориспольском районе.

Также "Сегодня" сообщали, что мужчина получил шесть лет тюрьмы за ложное сообщение о минировании станции метро в столице.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев фото столица полиция взрывчатка печерск устройство
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Проснулась от ударов: в поезде жестоко избили и пытались изнасиловать молодую мать (видео)
Проснулась от ударов: в поезде жестоко избили и пытались изнасиловать молодую мать (видео)Происшествия
Жуткое ДТП в Киевской области: в аварии погибли две молодые медсестры
Жуткое ДТП в Киевской области: в аварии погибли две молодые медсестрыПроисшествия
Киевляне сняли на видео голого мужчину, разгуливающего по правительственному кварталу
Киевляне сняли на видео голого мужчину, разгуливающего по правительственному кварталуПроисшествия
Копы спасли киевлянку, которая спускалась с шестого этажа на простынях и чуть не разбилась
Копы спасли киевлянку, которая спускалась с шестого этажа на простынях и чуть не разбиласьПроисшествия
В Киеве нашли трехлетнего мальчика, пропавшего во время прогулки с мамой
В Киеве нашли трехлетнего мальчика, пропавшего во время прогулки с мамойПроисшествия
Киевлянка отравила соседей с маленькими детьми, накормив их блинами с моющим средством
Киевлянка отравила соседей с маленькими детьми, накормив их блинами с моющим средствомПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять