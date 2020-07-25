В Киеве на Троещине ищут бомбу в жилом доме

В Киеве жители многоэтажного дома на Троещине были вынуждены поволноваться после анонимного сообщения о взрывчатке, якобы заложенной в здании.

Об этом с места событий сообщается в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

"Кто-то анонимно позвонил в полицию и сказал, что дом по Маяковского, 24Б, заминирован. На месте сейчас ждут пока прибудут специалисты-взрывотехники", – говорится в сообщении.

Также было опубликовано видео, сделанное на месте происшествия. Стоит отметить, что на кадрах ролика не видно множества людей, которые бы дожидались сообщения о безопасности пребывания в доме.

Напомним, в Киевской области полицейские задержали 44-летнего гражданина России, который несколько раз сообщал о "минировании" села в Бориспольском районе.

Кроме того, полицейские задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии сообщил копам о минировании фирмы на улице Молодогвардейской.

Также новости "Сегодня" сообщали, что мужчина получил шесть лет тюрьмы за ложное сообщение о минировании станции метро "Гидропарк" в столице.

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