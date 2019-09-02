В центре Киева загорелась мансарда в пятиэтажке

В Шевченковском районе Киева, во второй половине дня произошел пожар в пятиэтажке. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

"1 сентября в 16:36 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме на ул. Прорезная, 18/1-Г, в Шевченковском районе столицы", - поинформировали в ГСЧС.

На место происшествия прибыли 10 единиц пожарно-спасательной техники и около 41 человек личного состава Киевского гарнизона пожарной службы. Пожарные установили, что на пятом этаже в одной из мансард произошло возгорание с последующим распространением огня на крышу здания.

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В 17:51 пожар на площади 100 кв.м. был локализован, а в 18:23 часов – ликвидирован.

Погибших и травмированных нет.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в Киеве в пятницу, 30 августа, на территории промзоны на Рембазе в Дарницком районе произошел сильный пожар.

Также мы писали, что в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

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