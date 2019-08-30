В Киеве произошел сильный пожар в промзоне: дым был виден за несколько километров (видео)

Фото: ГУ ГСЧС Киева

В Киеве в пятницу, 30 августа, на территории промзоны на Рембазе в Дарницком районе произошел сильный пожар, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.

"В 10:46 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в металлическом складском ангаре на ул. Николая Хвылевого, 1. По прибытию на место происшествия пожарные установили, что произошло возгорание в металлическом складском ангаре размером 20х20 м, на площади 400 кв.м, где по предварительным данным, хранились строительные материалы. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.

Уже в 11:26 пожар был локализован, а в 12:26 – ликвидирован. В настоящее время продолжается работа по разборке и проливанию конструкции.

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Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Также ранее сообщалось, что в связи с пожарами на торфяниках под Киевом столицу окутал запах гари.

Также мы писали, что в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

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