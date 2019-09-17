В Чернобыле поймали новую группу сталкеров

Работники отдела полиции зоны ЧАЭС на объекте "Чернобыль-2" обнаружили трех граждан Украины 28, 39 и 43 лет, которые проникли в зону отчуждения с целью туризма, рассказали в ГУ НП в Киевской области.

В отношении граждан были составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.

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Ранее полиция установила возможную подозреваемую в поджоге Чернобыльской зоны, где полыхают масштабные пожары. Как уточнили правоохранители, женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после перешел на Чернобыльскую зону.

Смотрите в сюжете, как спасатели тушат пожары в Чернобыльской зоне:

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