Стоит столб дыма: спасатели показали фото масштабных пожаров в Чернобыльской зоне

С огнем борются более 100 пожарных, также привлечена авиация

В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация возгораний, которые возникли около полудня 11 сентября вблизи с. Новые Соколы Ивановского района на территории Дымарского лесничества.

"Продолжается ликвидация возгорания лесной подстилки вблизи с. Новые Соколы Ивановского района на площади около 6 га и 14 га в Чернобыльской зоне отдельными очагами, местами переходящими в верховой пожар", – сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

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Сейчас к тушению пожара привлечены 101 человека личного состава и 12 единиц техники. Также привлечена авиация: два самолета АН-32П и вертолет МИ-8.

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Жертв и пострадавших нет.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах.

Также несколько дней назад произошел пожар в здании в самом центре столицы возле станции метро "Олимпийская" на улице Большая Васильковская.

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