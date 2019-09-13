Пожар в Чернобыльской зоне устроила "мстительница": подробности поджога

По данным правоохранителей, женщина подожгла траву, а огонь быстро перекинулся на лес и на Чернобыльскую зону

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полиция установила возможную подозреваемую в поджоге Чернобыльской зоны, где полыхают масштабные пожары. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"В ходе оперативно розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемой в поджоге. Ею оказалась жительница с. Старые Соколы, Иванковского района", – говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после – перешел на Чернобыльскую зону.

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Для ликвидации пожарные привлекли даже авиацию. Сейчас пожар продолжается, для тушения применена специальная пожарная техника. Подозреваемая женщина сейчас дает показания следователям.

Открыто уголовное производство по ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Смотрите в сюжете, как спасатели тушат пожары в Чернобыльской зоне:

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах.

Также несколько дней назад произошел пожар в здании в самом центре столицы возле станции метро "Олимпийская" на улице Большая Васильковская.

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