В деле об изнасиловании в Кагарлыке количество подозреваемых может увеличиться: кого проверят

Всех должностных лиц отделения, включая руководителя, проверяют на соответствие их действий служебным обязанностям

Круг подозреваемых по делу об изнасиловании и избиении женщины в полиции Кагарлыка расширится.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский после закрытого заседания, пишет РБК-Украина.

По его словам, сейчас всех должностных лиц Кагарлыкского отделения, которые могли быть причастны к изнасилованию и допросам (речь идет как о руководителе отделения, так и о вероятных свидетелях преступления среди полицейских) проверяют правоохранители.

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"Речь идет о том, знал ли руководитель, что в его отделении происходят допросы. Несмотря на очевидный ответ, следствие устанавливает и в ближайшее время предоставит такой ответ", - отметил Монастырский.

К ответственности также могут привлечь полицейских, которые были свидетелями резонансного преступления.

"Относительно того, были ли выстрелы в отделении и были ли свидетели из правоохранительных органов, которые видели это преступление, но не прекратили его. Это также является следующей квалификацией, это покрывание тяжкого и особо тяжкого преступления, а именно о таком преступлении идет речь", – добавил нардеп.

По словам Монастырского, на данный момент проводятся 43 экспертизы разного типа по этому делу. Первые результаты будут получены уже в течение месяца, сообщает УНИАН.

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Кроме того, председатель комитета отметил, что сотрудники прокуратуры подтвердили, что те полицейские, которых задержали, не признают свою вину, утверждая, что женщина якобы сама согласилась на половую связь.

Члены комитета договорились собраться в конце июня и провести повторное заседание по этому вопросу.

Напомним, ранее внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции. Перед этим в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

После этого глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и расформировал подразделения, а весь личный состав Кагарлыкского отделения полиции отправил на переаттестацию.

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26 мая суд избрал меру пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

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