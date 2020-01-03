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В ДТП в Киевской области погиб спасатель

3 января, 13:43

Николай Тунеев разбился на 33-м году жизни

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В смертельном ДТП между селами Поток и Шандра Киевской области, где 2 января Mercedes врезался в дерево, погиб спасатель Николай Тунеев. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"В результате страшного события на 33-м году жизни погиб пожарный-спасатель 4-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве сержант службы гражданской защиты Николай Тунеев", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Напомним, что в этой аварии погиб еще один мужчина и пострадал 20-летний парень. По ДТП было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения).

Ранее в Киеве на улице Тургеневской произошло ДТП, после которого один из водителей решил прилечь отдохнуть на месте аварии.

Также утром 1 января в Киевской области произошло ДТП с подростками в результате которого погибла 16-летняя девушка. Ее тело нашли в 100 метрах от места аварии.

Также мы сообщали о смертельном ДТП, которое произошло в Подольском районе:

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ДТП спасатели гибель киевская область

Источник: Сегодня

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