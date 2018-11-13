В двух районах Киева полностью сгорели два автомобиля

На улице Булаховского, 5, в Киеве сгорел автомобиль Renault. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Выяснилось, что за час до пожара водителя старенького автомобиля остановила полиция, так как у машины не работала фара. После этого водитель припарковался на улице, а через несколько минут вспыхнул пожар и автомобиль сгорел.

Отмечается, что жители дома подумали о теракте, так как был слышен хлопок. Автомобиль потушили прибывшие пожарные ГСЧС Киева.







Кроме того, возле стадиона "Спартак" в Киеве вечером 12 ноября сгорел легковой автомобиль. Отмечается, что пожар возник на пересечении Подольского спуска и улицы Кирилловской.







Напомним, 15 октября на Печерске сгорел элитный Porsche Panamera. Огнем также повреждены припаркованные рядом Honda и Toyota Camry. Пожар произошел на бульваре Леси Украинки, 19, в центре города.

Кроме того, в Киеве 17 октября произошли два пожара, в которых сгорели пять автомобилей, включая Porsche, Toyota и Jeep. Два пожара произошло в Голосеевском районе столицы.