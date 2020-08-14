В элитном микрорайоне Киева ввели карантин из-за бешенства: что запрещено

На территории Голосеевского района Киева ввели карантинные ограничения, связанные с выявлением бешенства в Конча-Заспе, где больная кошка покусала мужчину.

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Об этом сообщается на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в столице.

"Это касается территории микрорайона Конча-Заспа, ограниченной Московским шоссе и озером Конча. Угрожающей зоной определили лесопарковые массивы Голосеевского района, прилегающие к зоне карантина. Карантинные ограничения будут отменены через два месяца после последнего выявления заболевания бешенством в зоне карантина", – говорится в сообщении.

Специалисты также определили план мероприятий по ликвидации бешенства и недопущению распространения заболевания в Киеве.

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Среди них:

иммунизация против бешенства всех восприимчивых животных в зоне карантина, в угрожающих зонах – собак и котов;

клинический осмотр и карантин животных, которые кусали людей;

антирабическая помощь людям, которые были покусаны животными (по показаниям);

запрет вывода (вывоза) собак, кошек и диких животных с территории карантина;

запрет на проведение выставок и других зрелищных мероприятий с участием собак и кошек в Голосеевском районе.

дезинфекция мест, где находились больные животные и с подозрением на заболевание бешенством. Отлов и проверка бездомных животных в зоне карантина.

обследование территории, выявленные трупы с характерными признаками инфекционных болезней будут отправлять для исследования на бешенство.

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Напомним, что из-за бездомных котов жители столичных многоэтажек постоянно конфликтуют. Большинство считает животных угрозой для здоровья человека.

Отметим, в июне 2017 года депутаты Киевсовета поддержали петицию о признании котов частью экосистемы города.

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