В Фастове мужчина жестоко убил знакомого: ударил ножом 20 раз
Мужчина пришел в дом к товарищу, чтобы зверски его убить
В Фастове Киевской области 39-летний мужчина жестоко убил своего товарища, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Преступление произошло в январе этого года. Мужчина пришел в дом своего знакомого с целью убийства. Зайдя в жилище, он увидел товарища, который отдыхал на диване, и нанес ему ножом не менее 20 ударов в тело и голову.
"Однако злоумышленник не был уверен, что достиг своей цели, так как потерпевший на тот момент был одет в зимнюю одежду. Тогда подозреваемый, чтобы окончательно убедиться, что убил товарища, взял тупой предмет и нанес ему еще два смертельных удара по голове", – говорится в сообщении.
Мужчине судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от семи до 15 лет тюрьмы по ч.1 ст.115 УК Украины.
Ранее в Киеве на Борщаговке произошел смертельный инцидент. Так, 4 марта поздно вечером на улице Маршала Бирюзова, 19, молодой парень во время конфликта на улице убил своего соседа. 65-летний мужчина скончался на месте от удара головой об землю.
Также мы сообщали, что на столичной Троещине мужчина в результате неосторожного обращения с оружием выстрелил в живот матери. Женщина от полученных травм через несколько дней умерла в больнице.
Напомним, в Киеве мужчина из мести поджег квартиру своей бывшей жены, в которой находилась женщина, ребенок и ее мать.
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