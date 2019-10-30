В ГБР обещают на днях назвать фамилию убийцы пятилетнего мальчика под Киевом

Фото: uaportal.com

На днях следователи Государственного бюро расследований назовут фамилию лица, сделавшего смертельный выстрел в Кирилла Тлявова, 5-летнего мальчика, который погиб в конце мая в Киевской области. Об этом в интервью Радіо Свобода заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

"На днях мы получим последнюю экспертизу и следователи уже смогут окончательно ответить на вопрос: чей выстрел был смертельным для Кирилла Тлявова. Нужно понимать, что все участники этого события не понимали, чей выстрел был смертельным. Следователи поминутно восстановили все обстоятельства и в ближайшее время мы назовем фамилию того, кто выстрелил", – сказал он.

Также он отметил, что "в ближайшие дни" в деле будут объявлены окончательные подозрения.

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"В ближайшие дни будут объявлены окончательные подозрения и после этого мы объявим о завершении досудебного расследования. Затем начнется процесс ознакомления подозреваемых с материалами дела. Этот процесс может длиться месяц, может, длиться два месяца. Ограничения (по времени – ред.) могут быть только в том случае, если они будут затягивать, суд своим решением установит свое решение ", – отметил Труба.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец, подвыпив, устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. В результате стрельбы был ранен 5-летний Кирилл Тлявов, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

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Приходько и Петровцу объявили о подозрении.

Позже ГБР объявило о подозрении третьему лицу. По данным следствия, этот человек находился вместе с уже задержанными двумя правоохранителями и также стрелял из оружия. Оружие, из которого был убит ребенок, не найдено.

Также прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который стал еще одним фигурантом дела об убийстве мальчика.

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