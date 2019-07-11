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В КГГА объяснили причину появления трещины на пешеходном мосту в центре Киева

11 июля, 16:10

В КГГА сообщили, что трещина образовалась из-за перепада температур

Фото: Информатор

В КГГА заявили, что трещина на новом пешеходно-велосипедном мосту в центре города образовалась не в покрытии переправы, а у стойки ограждения на материке, что, вероятно, произошло вследствие перепада температур и туго натянутых тросов (это физический процесс). Как сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, трещину ликвидируют уже сегодня.

"Прежде всего, должен заверить киевлян и гостей столицы в абсолютной безопасности моста. Подчеркиваю, что никаких конструктивных нарушений здесь нет. Трещина образовались в покрытии, вероятно, вследствие перепада температур и сильно натянутых тросов. Ее уже сегодня ликвидирует подрядчик, в течение 3-4 часов, поскольку повреждение должно быть устранено в результате гарантийных обязательств", – цитирует Спасибко пресс-служба КГГА.

Отметим, что буквально сразу после открытия с мостом и его стеклянным полом начались проблемы. На следующий день после открытия переправы посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. На место ЧП прибыла полиция, а в КГГА заявили, что выясняют причину появления трещин.

Затем появилась версия, что повреждения были нанесены твердым предметом — молотком или гантелью. В обоих случаях пострадала лишь защитная пленка. Рабочие сняли ее и показали, что бронированное стекло целое. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.


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Тег Киев, мост, трещина

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