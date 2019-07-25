В КГГА прокомментировали ЧП с лифтом, зажавшим коляску с ребенком

По данным КГГА, коммунальные службы проверили техническое состояние лифта, он может работать дальше

Иллюстрация. Фото: 2day.kh.ua.

В КГГА прокомментировали ситуацию с лифтом в доме по улице Стуса, 9, где двери лифта зажали коляску с ребенком. После звонка "Сегодня" техническое состояние лифта уже проверили.

"Житель дома заехал с коляской в пассажирский лифт. Проблема в том, что коляска не имеет веса, и лифтовое оборудование не реагирует, поэтому двери начали автоматически закрываться, как будто бы в кабине никого нет. Мужчина просто не успел зайти в кабину. Вытащил ребенка из коляски, малыш не пострадал. Когда двери зажали коляску, то сразу сработала противоаварийная система и лифт никуда не ехал, так и должно быть. Коммунальные службы проверили техническое состояние лифта, он может работать. Но людям нужно понимать, что это пассажирский лифт. Лучше всего в таком случае брать ребенка на руки или сначала заходить в кабину самому, а уже потом затаскивать туда коляску", – рассказали нам в КГГА.

Там заверяют, что все столичные лифты проходят регламентные технические проверки.

"Да, лифты в Киеве ломаются часто, их более 25 тысяч, из них больше девяти тысяч уже пережили свой эксплуатационный ресурс и их нужно менять или капитально ремонтировать, на что необходимы огромные средства. Такие лифты можно использовать после вывода инспекции, но, чтобы обезопасить себя, люди должны понимать, что лучше заходя в пассажирский лифт, взять ребенка на руки, а коляску сложить и везти в сложенном виде. И если произошло подобное ЧП, сразу же обращаться в обслуживающую компанию", – добавляют в КГГА.

Напомним, в январе в Сумах в многоэтажном доме оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком. В феврале же в Киеве в новом доме чудом удалось избежать трагедии: на этот раз в неисправном лифте чуть не пострадала беременная.

В прошлом году на улице Бальзака в столице упал лифт с пожилой женщиной внутри. Пенсионерка, которая живет на 16 этаже, решила выйти на улицу. По ее словам, где-то на 14-м лифт резко начал падать вниз.Подъемник пролетел вниз 10 этажей и остановился на третьем. Люди, которые услышали грохот от падающего лифта, вызвали полицию и "скорую", которые прибыли в течении 10 минут. Через 40 минут после этого на место инцидента прибыли лифтеры, которые открывали дверь лифта еще в течение часа. Сама же женщина из-за падения не пострадала, только сильно испугалась.

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