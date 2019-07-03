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В Киеве горела новостройка: пожарных не пустили тушить огонь

3 июля, 13:12

На новостройке горел утеплитель

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве.

В Киеве в первой половине дня в среду, 3 июля, произошел пожар на территории новостройки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в столице.

Так, в 10:18 к спасателям поступила заявка о пожаре на ул. Жилянской, 59.

"По приезду спасателей было установлено, что пожар возник на ул. Паньковской, 20/82. Охрана объекта пожарно-спасательные подразделения не пропустила. После выяснения обстоятельств, предварительно пожар возник на территории новостройки, горели строительные материалы (предварительно утеплитель) на площади пяти кв. м", - говорится в сообщении.

Таким образом, пожарно-спасательные подразделения к тушению возгорания не привлекались.

Напомним, ранее в Буче произошел масштабный пожар на складе секонд-хенда. Последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Тогда сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.


Видео: Видео: @sativamarina

Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек. за прошлый год в огне погибло 2009 человек, из них — 47 детей. В 2017-м смертей было меньше — 1819 человек. В то же время спасателям удалось вырвать из лап огня 2335 человек, в том числе и 350 детей.

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Тег Киев, пожар, ГСЧС

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