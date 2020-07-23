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В Киеве 10-летняя девочка получила ожоги, пытаясь потушить пожар в 25-этажке

23 июля, 08:53

Наталья Руда Наталья Руда

Ребенок получил ожоги верхних конечностей I-II степени

В Киеве 10-летняя девочка получила ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар в квартире высотки на улице Драгоманова, 2-Б.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

По данным спасателей, ЧП произошло накануне днем.

"Пожар возник в одной из квартир на 23 этаже 25-этажного жилого дома. Как оказалось, на момент возникновения пожара в квартире находилась 10-летняя девочка. Именно она заметила возгорание, возникшее в соседней комнате. Несмотря на страх и стремительное задымление в квартире, она пыталась собственными силами потушить огонь, но усилий ребенка оказалось недостаточно. К счастью, она вспомнила, что необходимо делать в критических ситуациях, и быстенько покинула помещение, и немедленно позвала на помощь соседей", - говорится в сообщении.

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Взрослые, в свою очередь, предварительно вызвав спасателей, также попытались тушить пожар и вывели ребенка на свежий воздух. Девочка была испугана, ребенок получил ожоги верхних конечностей I-II степени. Маленькую киевлянку госпитализировали.

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Для предупреждения повторного возгорания и окончательной ликвидации пожарные пролили очаг возгорания водой.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее новости "Сегодня" писали о пожаре на мусорной свалке в Белогородке под Киевом.

Также смотрите о масштабном пожаре в Новой Каховке:

Пожар в Новой Каховке: почему загорелась крыша?
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Киев дети пожар

Источник: Сегодня

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