В Киеве 10-летняя девочка получила ожоги, пытаясь потушить пожар в 25-этажке

В Киеве 10-летняя девочка получила ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар в квартире высотки на улице Драгоманова, 2-Б.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

По данным спасателей, ЧП произошло накануне днем.

"Пожар возник в одной из квартир на 23 этаже 25-этажного жилого дома. Как оказалось, на момент возникновения пожара в квартире находилась 10-летняя девочка. Именно она заметила возгорание, возникшее в соседней комнате. Несмотря на страх и стремительное задымление в квартире, она пыталась собственными силами потушить огонь, но усилий ребенка оказалось недостаточно. К счастью, она вспомнила, что необходимо делать в критических ситуациях, и быстенько покинула помещение, и немедленно позвала на помощь соседей", - говорится в сообщении.

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Взрослые, в свою очередь, предварительно вызвав спасателей, также попытались тушить пожар и вывели ребенка на свежий воздух. Девочка была испугана, ребенок получил ожоги верхних конечностей I-II степени. Маленькую киевлянку госпитализировали.

Для предупреждения повторного возгорания и окончательной ликвидации пожарные пролили очаг возгорания водой.

Причина возгорания устанавливается.

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