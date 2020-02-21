Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

В Киеве 11 дней ищут пропавшего мужчину

21 февраля, 08:57

Последний раз мужчину видели на Воздухофлотском проспекте

В Киеве разыскивают 38-летнего Виталия Ломаненко, который пропал 10 февраля. Об этом сообщается в пятницу, 21 февраля, в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook со ссылкой на брата пропавшего.

Уточняется, что мужчину последний раз видели около 20:00 10 февраля на Воздухофлотском проспекте, 66 в Соломенском районе столицы.

Любую информацию о месте нахождения пропавшего мужчины просят сообщать по мобильному телефону 096 378 06 83.

Реклама

Ранее новости "Сегодня" писали, что в столице девочки-подростки избили бездомного мужчину.

В тренде
Малыши-основатели Киева стали ко Дню святого Валентина купидонами (онлайн)

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев розыск Соломенский район

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробности
Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробностиПроисшествия
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)Происшествия
Показал
Показал "ксиву": в Киеве мужчина быстро решил проблему с эвакуацией машиныПроисшествия
В метро Киева из-за ЧП с мужчиной останавливались поезда
В метро Киева из-за ЧП с мужчиной останавливались поездаПроисшествия
В Киеве поймали грабителя, отнявшего у мужчины 30 тысяч долларов
В Киеве поймали грабителя, отнявшего у мужчины 30 тысяч долларовПроисшествия
"Туалет на колесах": в Киеве водитель и кондуктор справили нужду на автобус (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...