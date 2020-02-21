В Киеве 11 дней ищут пропавшего мужчину

Последний раз мужчину видели на Воздухофлотском проспекте

В Киеве разыскивают 38-летнего Виталия Ломаненко, который пропал 10 февраля. Об этом сообщается в пятницу, 21 февраля, в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook со ссылкой на брата пропавшего.

Уточняется, что мужчину последний раз видели около 20:00 10 февраля на Воздухофлотском проспекте, 66 в Соломенском районе столицы.

Любую информацию о месте нахождения пропавшего мужчины просят сообщать по мобильному телефону 096 378 06 83.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что в столице девочки-подростки избили бездомного мужчину.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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