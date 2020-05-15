В Киеве 25-летняя девушка едва не зарезала 50-летнюю жену любовника

Возле столичного яхт-клуба на Днепровской набережной 25-летняя девушка на днях устроила резню из ревности.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", девушка напала и порезала 50-летнюю гражданскую жену мужчины, в которого влюбилась. При этом сам же мужчина отбивал гражданскую супругу и тоже получил ранения.

Согласно данным паблика, девушку задержали и отправили в изолятор временного содержания. Ей сообщено о подозрении за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст 125, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины. Ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей направлено в Дарницкий районный суд. Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Борисполе полицейские спасли мужчину, которого в яме во дворе дома держала 40-летняя женщина.

Напомним, недавно в центре Одессы произошла массовая драка с поножовщиной – на Греческой площади иностранцы повздорили с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой. От полученных ранений двое пострадавших умерли: 28-летний одессит на месте стычки, а 21-летний иностранец – в больнице.

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