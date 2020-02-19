В Киеве 41-летняя женщина "заминировала" ночной клуб

В Киеве женщина "заминировала" ночной клуб на улице Дмитриевской. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.
"Злоумышленница по телефону сообщила о закладке взрывчатки в помещении развлекательного заведения. Однако во время отработки объекта никаких подозрительных предметов или веществ стражи порядка не обнаружили", - говорится в сообщении.
При этом из развлекательного заведения эвакуировали 150 человек.
Оказалось, что ложное сообщение сделала киевлянка, 1979 года рождения. Ее задержали.
Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Правонарушительнице сообщили о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до шести лет лишения свободы.
Напомним, житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.
Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку.
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