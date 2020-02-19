Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,44
26,43

В Киеве 41-летняя женщина "заминировала" ночной клуб

19 февраля, 13:34

ЧП произошло на улице Дмитриевской

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: ГСЧС

В Киеве женщина "заминировала" ночной клуб на улице Дмитриевской. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Злоумышленница по телефону сообщила о закладке взрывчатки в помещении развлекательного заведения. Однако во время отработки объекта никаких подозрительных предметов или веществ стражи порядка не обнаружили", - говорится в сообщении.

При этом из развлекательного заведения эвакуировали 150 человек.

Реклама

Оказалось, что ложное сообщение сделала киевлянка, 1979 года рождения. Ее задержали.

В тренде
Малыши-основатели Киева стали ко Дню святого Валентина купидонами (онлайн)

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Правонарушительнице сообщили о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Напомним, житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев минирование ночной клуб

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробности
Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробностиПроисшествия
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)Происшествия
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)Происшествия
Показал
Показал "ксиву": в Киеве мужчина быстро решил проблему с эвакуацией машиныПроисшествия
В Киеве с торгового центра рухнуло огромное стекло: спасатели озвучили причину
В Киеве с торгового центра рухнуло огромное стекло: спасатели озвучили причинуПроисшествия
В метро Киева из-за ЧП с мужчиной останавливались поезда
В метро Киева из-за ЧП с мужчиной останавливались поездаПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...