В Киеве "заминировали" здание ЦИК

Из-за сообщения об угрозе взрыва учреждение не работало полтора часа

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В Киеве продолжается волна "минирований". На этот раз она затронула здание Центральной избирательной комиссии на площади Леси Украинки, 1 в Печерском районе. Отметим, что ЦИК готовится к внеочередным парламентским выборам.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, в четверг, 20 июня, сообщение о минировании поступило в 12:00. В связи с необходимостью проверки указанного сообщения доступ в помещение ЦИК был временно приостановлен.

Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, а взрыво-техническая служба МВД - прилегающей территории.

В результате проверки взрывоопасных предметов обнаружено не было. Работу Центризбиркома удалось восстановить в 13:30. Лжеминера еще не нашли, но в случае его поимки ему грозит довольно суровое наказание – до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. В частности, в июне в Киеве "заминировали" Lavina, Globus, Skymall, ArtMall, детсады "Теремок", "Незабудка", "Родничок", "Елочка", "Сказочный городок", "Рассвет", больницы на Волынской, 21, на Демеевской, 5А, на Кирилловской, 103, на Братиславской, 3 и на Коновальца, 34А.

Не так давно новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.

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