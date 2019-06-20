Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве "заминировали" здание ЦИК

20 июня, 17:06

Из-за сообщения об угрозе взрыва учреждение не работало полтора часа

Фото: Getty Images

В Киеве продолжается волна "минирований". На этот раз она затронула здание Центральной избирательной комиссии на площади Леси Украинки, 1 в Печерском районе. Отметим, что ЦИК готовится к внеочередным парламентским выборам.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, в четверг, 20 июня, сообщение о минировании поступило в 12:00. В связи с необходимостью проверки указанного сообщения доступ в помещение ЦИК был временно приостановлен.

Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, а взрыво-техническая служба МВД - прилегающей территории.

В результате проверки взрывоопасных предметов обнаружено не было. Работу Центризбиркома удалось восстановить в 13:30. Лжеминера еще не нашли, но в случае его поимки ему грозит довольно суровое наказание – до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. В частности, в июне в Киеве "заминировали" Lavina, Globus, Skymall, ArtMall, детсады "Теремок", "Незабудка", "Родничок", "Елочка", "Сказочный городок", "Рассвет", больницы на Волынской, 21, на Демеевской, 5А, на Кирилловской, 103, на Братиславской, 3 и на Коновальца, 34А. 

Не так давно новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, ЦИК, минирование

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве "заминировали" здание ЦИК". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина выбирает Раду: В ЦИК массово несут документы на регистрацию

Вчера, 22:00

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года

Порошенко подал в ЦИК документы на участие в парламентских выборах

Вчера, 12:38

Экс-президент рассказал, кто вошел в его партию и какие у них планы

Как Украина готовится к выборам в Верховную Раду: полиция проведет учения, а ЦИК заказала бюллетени

Вчера, 07:19

В Раду хотят уже 362 мажоритарщика, а изменить место голосования можно до 15 июля

Украина выбирает Раду: кандидатов на кресла под куполом все больше

18 июня, 21:48

По состоянию на 18 июня комиссия зарегистрировала 583 кандидата в нардепы в одномандатных округах

Олег Винник впервые представил публике свою жену

После родов наложниц обычно ссылают: невесту Тимати предупредили

Тростью по лбу: Мосийчук подрался с Ляшко

Харьковчанин заставил приятеля выпрыгнуть с 4 этажа

Самолеты «Руслан» российской компании арестованы судом Украины

Сколько стоит прокормиться в США: опыт уехавших кременчужан

Первая встреча Зеленского и Трампа: названа щекотливая причина

Меркель и Макрон «обрушились» на Путина

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

Красота по наследству: совместный снимок Валерии и ее мамы

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Что нужно делать с фотографиями умерших: важный нюанс

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Сегодня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Вчера, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Вчера, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

18 июня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь